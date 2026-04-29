탕웨이, 감출 수 없는 ‘D라인’…“뜻밖의 일” 고백
수정 2026-04-29 19:51
입력 2026-04-29 19:49
세줄 요약
- 둘째 임신 사실 SNS로 직접 공개
- 행사장 포착된 배로 임신설 확산
- 가족 사진과 함께 기쁨 소식 전함
김태용 감독의 아내이자 중국 출신 배우인 탕웨이가 소셜미디어(SNS)를 통해 둘째 임신 사실을 고백했다.
탕웨이는 29일 자신의 인스타그램에 “우리 집에 망아지가 한 명 더 생기게 됐다”며 “정말 큰 뜻밖의 일이고 아주 기쁘다”고 임신 소식을 전했다.
이어 “모두가 무척 기대하고 있다”며 세 사람이 놀이터 미끄럼틀 앞에서 장난감 말을 쥐고 있는 사진을 함께 올렸다.
올해가 ‘말의 해’라는 점을 살려 탕웨이와 김 감독, 첫째 딸이 함께 찍은 사진으로 추정된다.
지난 26일 상하이에서 열린 한 브랜드 행사에 참석한 탕웨이는 배가 볼록 나온 모습이 포착되며 임신설에 휩싸였다.
앞서 지난달에도 탕웨이를 둘러싼 임신설이 한 차례 제기됐다.
당시 탕웨이는 남편인 김 감독과 함께 베이징 싼리툰에서 목격됐다.
현장 목격자들에 따르면 탕웨이는 몸에 밀착된 옷 위에 오버사이즈 체크 셔츠를 걸친 채 복부를 가리는 듯한 모습을 보였다.
탕웨이는 영화 ‘만추’(2009)에서 김 감독과 호흡을 맞추면서 인연을 맺어 2014년 결혼했다.
2016년 첫 딸을 출산했다.
온라인뉴스부
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