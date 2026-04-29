“나도 눈이 있다”…이소라, 열애설 난 상대 누구였길래

세줄 요약 컬투쇼 출연, 김태균과 열애설 회상

“나도 눈이 있다” 농담으로 웃음 유발

듀엣곡 가사 비화와 우정 공개

이미지 확대 개그맨 김태균이 가사를 쓴 듀엣곡 ‘우리 다시’를 부르는 이소라와 김민종.

사진=KBS ‘이소라의 프로포즈’ 캡처

이미지 확대 사진=김태균 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’ 캡처

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가수 이소라가 과거 개그맨 김태균과 불거졌던 열애설을 회상하며 입담을 뽐냈다.이소라는 지난 28일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’ 초대석에 출연해 진행자 김태균과 깊은 인연을 공개했다.이날 김태균은 “예전에 기억나냐. 아주 초창기에 우리가 조금 친해지면서 일산에 있는 막창집에 간 적이 있다”며 이야기를 꺼냈다. 이어 “누나랑 소정이랑 셋이 걸어갔는데 그 다음 날 기사가 나왔다”고 당시 상황을 설명했다.이에 이소라는 즉각 “태균이랑 사귄다고”라며 열애설의 실체를 언급해 함께 출연한 뮤지를 깜짝 놀라게 했다. 김태균이 “열애설이 났다”고 재차 확인하자 이소라는 “나도 눈이 있다. 나도 취향이 있다”고 장난스럽게 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 김태균 역시 지지 않고 “누나 머리 작게 보이게 해주는 남자가 그렇게 많지 않다”며 너스레를 떨었다.두 사람의 친분은 방송을 넘어 음악 작업으로도 이어졌다. 이소라와 김민종의 유명 듀엣곡 ‘우리 다시’의 후렴 가사를 김태균이 쓴 비하인드가 공개됐다. 김태균은 “누나가 ‘가사 한 번 써볼래?’ 그래서 제가 자주 다니는 펜션에 한 달 들어가서 전체 가사를 써서 줬다”고 전했다.이소라는 “태균이한테 부탁한 기억은 있다”며 가사를 써준 답례로 이소라가 넥타이를 선물했다고 밝혔다. 그러면서 “개그맨은 넥타이 잘 매지도 않는다”고 덧붙여 웃음을 더했다.그는 또 다른 일화로 김태균의 공연을 보기 위해 외출을 감행했던 기억을 떠올리기도 했다.이소라는 “친구는 많이 없고 연예인 친구는 거의 없다”며 “집 밖으로 나가는 건 있을 수도 없는 일인데 태균이 때문에 여러 번 갔다”고 말해 두 사람의 끈끈한 우정을 확인했다. 김태균 또한 “20주년 기념이기도 했고 누나가 어떻게 사는지 보여주고 싶었다”며 12년 만에 성사된 이소라의 출연에 각별한 애정을 드러냈다.한편 한동안 활동이 뜸했던 이소라는 최근 팬들과의 접점을 넓히며 활발한 복귀 행보를 보이고 있다. 그는 자신의 유튜브 채널 ‘이 소 라’를 통해 일상적인 생각과 음악 이야기를 공유하며 소통을 재개했다. 또한 오프라인 공연을 통해 다시 무대에 오르며 팬들과 만나고 있다.강경민 기자