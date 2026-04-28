“편의점 가면 아빠 것 써라”…신동엽, 자녀에 ‘콘돔 교육’

세줄 요약 피임기구 브랜드 사업 현재도 진행

자녀에게 콘돔 중요성 어릴 때부터 교육

편의점 아빠 제품 쓰라 농담으로 화제

이미지 확대 유튜브 ‘짠한형’ 캡처

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방송인 신동엽이 자신이 참여한 피임기구 사업을 현재까지 이어오고 있다고 밝혔다.지난 27일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 유세윤과 뮤지가 게스트로 출연했다.이날 방송에서 신동엽은 과거 광고했던 피임기구 브랜드와 관련해 “지금도 하고 있다”고 밝혔다. 이에 유세윤이 “직접 사업하는 것 아니냐”고 묻자, 신동엽은 이를 인정하며 웃었다.특히 자녀 교육과 관련한 발언이 눈길을 끌었다. 신동엽은 “어릴 때부터 피임기구의 중요성을 계속 이야기해왔다”며 “편의점에 아빠 제품이 있으니까 나중에 쓰게 되면 그걸 쓰라고 했다”고 전했다.이어 “미세하게 아빠한테 도움이 된다”고 덧붙이며 특유의 입담으로 웃음을 자아냈다.또 “주변에서 ‘그건 못 쓰겠다’는 반응도 있다”며 “패키지에만 내 얼굴이 있는 것이지 제품 안에까지 있는 건 아니다”라고 농담했다.이 같은 발언은 과거 방송에서도 이어진 바 있다. 신동엽은 이전에도 “초등학생 때부터 식사 자리에서 콘돔의 중요성을 자연스럽게 이야기해왔다”며 자녀와의 개방적인 대화 방식을 강조했다.당시 신동엽은 “우리 집에서는 콘돔 이야기가 자연스러운 주제”라며 “다른 집에서는 놀라기도 한다”고 밝혀 화제를 모았다.온라인뉴스부