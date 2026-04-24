제니, ‘타임 100 갈라’ 유일 K팝스타..‘파격 의상’ 입고 등장

이미지 확대 제니.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 제니.

AP 연합뉴스

이미지 확대 제니.

AP 연합뉴스

이미지 확대 제니

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 ‘블랙핑크’의 제니가 세계적인 영향력을 입증하며 뉴욕의 밤을 화려하게 수놓았다.제니는 지난 23일(현지 시간) 미국 뉴욕 재즈 앳 링컨 센터에서 개최된 ‘2026 타임 100(TIME 100)’ 갈라 행사에 참석했다. 이번 행사는 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100인’을 기념하는 자리다. 제니는 올해 K팝 아티스트로는 유일하게 명단에 이름을 올렸다.‘K팝 아이콘’답게 이날 제니의 패션에도 이목이 집중됐다. 그는 과감한 커팅이 돋보이는 오프숄더 블랙 드레스를 입고 등장했다. 가슴 라인이 독특하게 분리되고 복부 라인을 시스루 소재로 처리한 파격적인 디자인을 선보였다. 여기에 레트로풍 헤어스타일로 클래식하고 우아한 분위기를 완성했다.타임지가 매년 발표하는 ‘타임 100’은 아티스트(Artists), 아이콘(Icons), 지도자(Leaders), 거물(Titans), 개척자(Pioneers), 혁신가(Innovators) 등 총 6개 부문으로 나뉜다. 제니는 이 중 아티스트 부문에 선정되며 글로벌 대중문화계 내 독보적인 위상을 재확인했다.미국의 싱어송라이터 그레이시 에이브럼스는 제니의 이번 선정을 축하하며 깊은 애정을 드러냈다. 그는 제니를 향해 “제니는 스타다. 그의 업적이나 대중문화에 미친 영향력에 대해 끝도 없이 이야기할 수 있지만 떠오르는 건 그의 내면에 깃든 마법”이라며 “그는 사람들이 ‘아티스트 제니’에게 빠져들게 하는 힘이 있다”고 극찬했다.제니는 최근 1년 동안 솔로와 그룹 활동을 병행하며 글로벌한 활동을 해왔다. 지난해 3월 발표한 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘루비(Ruby)’는 전 세계 차트를 휩쓸며 아티스트로서의 음악적 스펙트럼을 증명했다. 이어 지난 2월에는 블랙핑크의 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’을 통해 그룹으로서의 건재함을 보여줬다.강경민 기자