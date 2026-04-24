“히말라야 갑니다…성공하기를” 구혜선, 한국 떠났다

이미지 확대 배우 구혜선 인스타그램

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배우 구혜선이 히말라야로 떠난 근황을 공개했다.구혜선은 지난 23일 소셜미디어(SNS)에 “히말라야, 칸첸중가 가는 길”이라는 글과 함께 사진을 공개했다.사진에는 구혜선이 히말라야에서 등산 중인 모습이 담겼다. 그는 등산복을 차려입고 환한 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.그는 “성공하기를, 필승!”이라며 의지를 다졌다.구혜선은 최근 연예 활동과 사업을 병행하고 있다.그는 직접 개발한 1만원이 넘는 헤어롤과 15만원 상당의 수제 가죽 파우치 등을 판매해 화제가 된 바 있다.구혜선은 1984년생으로 2002년 CF를 통해 연예계에 입문했다.이후 시트콤 ‘논스톱5’, 드라마 ‘열아홉 순정’, ‘꽃보다 남자’ 등에서 활약했다.최근에는 13㎏ 감량을 목표로 다이어트를 하고 있다고 밝힌 뒤 46㎏을 인증해 눈길을 끌었다.온라인뉴스부