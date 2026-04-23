전효성, 손등까지 내려온 ‘붉은 반점’ 포착…이상 증상 호소

이미지 확대 사진=전효성 인스타그램 캡처

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이미지 확대 사진=유튜브 ‘전, 효성입니다’ 캡처

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그룹 ‘시크릿’ 출신 배우 전효성이 갑작스럽게 나타난 피부 이상 증상을 알렸다.평소 철저한 식단 관리와 생활 습관으로 연예계 대표 ‘관리의 아이콘’이었던 그였기에 이번에 공개된 선명한 알레르기 반응은 팬들의 우려를 자아내고 있다.전효성은 23일 자신의 인스타그램을 통해 “이런 알러지 대체 왜 나는지 아시는 분”이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 전효성의 팔목부터 손등까지 넓게 퍼진 붉은 반점들이 포착됐다.동그란 형태의 발진이 여러 군데 번진 모습은 육안으로 보기에도 증상이 가볍지 않음을 짐작게 했다. 그는 원인을 알 수 없는 피부 트러블에 당혹감을 드러내며 대중에게 조언을 구했다.사진이 공개되자 팬들은 “환절기 면역력 저하 때문인 것 같다”, “빨리 병원에 가서 정밀 검사를 받아야 한다”며 걱정 어린 반응이 이어졌다.이후 같은 날 오후 이어진 게시물에서 그는 “걱정해 주시고 의견 주셔서 너무 감사하다”며 “면역력 문제는 맞는 거 같고 피검사 결과 기다리고 있다”고 전했다. 이어 “항히스타민제를 먹어도 만성 알러지로 진입한 지 4개월째라 관리가 필요하다고 한다”며 “열심히 관리해서 빨리 낫겠다. 클린식도 더 하겠다”고 더욱 철저한 관리를 약속했다.전효성은 그간 건강한 삶을 지향하며 피부와 신체 관리에 각별한 노력을 기울여온 것으로 잘 알려져 있다. 그는 지난해 자신의 유튜브 채널 ‘전, 효성입니다’를 통해 채식 위주의 식단을 소개하며 “고기를 줄인 지 4년 정도 됐는데 완전히 끊은 건 아니고 닭고기는 먹는다”며 식습관 개선 효과를 공유한 바 있다.피부 관리에 대해서는 “유제품을 줄이니까 피부가 좋아지고 트러블이 없어졌다”며 무결점 피부를 자랑해왔다. 또한 술과 마라탕 등 자극적인 음식을 멀리하며 철저한 관리를 이어온 터라 이번에 발생한 급성 알레르기 반응은 더욱 안타까움을 자아냈다.한편 전효성이 겪고 있는 것과 같은 피부의 붉은 반점과 알레르기 증상은 다양한 원인에 의해 발생할 수 있다.대표적으로 특정 음식물 섭취나 화장품, 금속, 세제 등 외부 물질과의 접촉으로 인해 발생할 수 있다. 면역 체계가 특정 성분을 외부 침입자로 인식해 히스타민을 과도하게 분비하면서 붉은 반점과 가려움증을 유발하게 된다.면역력 저하와 스트레스도 원인이 될 수 있다. 신체적 피로가 누적되거나 정신적 스트레스가 심할 경우 면역 기능이 교란되면서 평소에는 반응하지 않던 물질에도 예민하게 반응할 수 있다.또 환절기의 급격한 온도 차이나 미세먼지, 꽃가루 등 환경적 요인이 피부 장벽을 약화시켜 발진을 일으킬 수 있다.강경민 기자