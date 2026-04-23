“꿈이야 생시야” 임영웅 등장에 발칵 뒤집힌 삿포로 식당 현장

이미지 확대 사진=임영웅 유튜브 캡처

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가수 임영웅이 일본 삿포로에서 여행 중인 가족들 앞에 깜짝 등장하며 감동을 전했다.지난 22일 임영웅은 공식 유튜브 채널을 통해 ‘인생, 계획대로 되는 게 하나도 없다. 자고 싶은데 잠도 못 자고.. 추천 음식점도 못 가고.. 쇼핑할 것도 없다.. 삿포로 2박 3일 vlog’라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서는 일본으로 여행을 떠난 가족들을 위해 준비한 특별한 이벤트 과정을 상세히 공유했다.영상 속 임영웅은 일본 삿포로 신치토세 공항에 입국하며 이번 여정의 목적을 밝혔다. 그는 “지금 가족분들이 일본에 여행을 와 계시는데 내일이 마지막 날”이라며 “안 오는 척하다가 마지막 날에 깜짝 등장하려고 한다”고 작전 개시를 알렸다.이번 깜짝 방문을 위해 그는 컨디션 난조도 불사했다. 그는 “사실 오랜만에 아침에 일찍 일어나서 잠을 못 잤다”며 “매번 새벽에 늦게 자고 그래서 거의 한 시간도 못 자고 나왔다”고 피로감을 호소하면서도 가족을 만날 설렘을 감추지 못했다.숙소 인근에 도착한 그는 보안 유지를 위해 치밀하게 움직였다. 그는 “가족들이 계시는 숙소로 가고 있는데, 저녁 먹을 시간에 공개할 거라 아직은 숙소에 숨어 있어야 할 것 같다”며 “지금 어른들은 방에 계시고 동생들은 자유 시간을 갖고 있다고 한다. 최대한 숙소에서 잘 숨어 있겠다”고 말하며 첩보전을 방불케 하는 긴장감을 자아냈다.드디어 저녁 식사 시간, 식당에서 단란한 시간을 보내던 가족들 앞에 임영웅이 모습을 드러냈다. 전혀 예상치 못한 등장에 가족들은 “이게 웬일이야”라며 놀랐고, 특히 임영웅의 할머니는 “이게 꿈이야? 생시야?”라고 외치며 말을 잇지 못했다.할머니는 손자의 깜짝 방문에 끝내 참았던 눈물을 보이며 뭉클한 감동을 선사했다. 임영웅은 어머니와 다정하게 셀카를 촬영하고 늦은 밤까지 술잔을 기울이는 등 바쁜 일정 속에서도 가족과 함께하는 소중한 시간을 만끽했다.임영웅의 남다른 효심은 이미 여러 방송과 인터뷰를 통해 알려져 왔다. 그는 어린 시절 아버지를 일찍 여의고 어머니와 할머니 밑에서 자라며 두 사람을 향한 각별한 마음을 수차례 표현한 바 있다. 어머니가 포천에서 작은 미용실을 운영하며 외아들인 그를 키웠다. 편의점, 카페, 택배 상하차, 공장 아르바이트 등 안 해본 아르바이트가 없을 정도인 임영웅은 데뷔한 이후에도 무명 시절 군고구마 장사를 하며 꿈을 이어갔다. 어머니와 할머니는 이런 그의 든든한 버팀목이 돼준 인물이다.그는 과거 방송을 통해 할머니를 위해 직접 만든 요리를 대접하거나, 첫 수익금으로 할머니의 용돈을 챙겨드리는 등 지극한 정성을 보인 바 있다. 할머니 또한 임영웅의 가장 열렬한 팬으로 알려져 있다. 할머니는 손자의 모든 방송을 모니터링하고 가사 하나하나를 외우며 임영웅을 향한 기도와 응원을 아끼지 않았다.영상을 본 팬들은 “가족을 챙기는 마음이 감동이다”, “효심마저 영웅급이다”라며 찬사를 보내고 있다.강경민 기자