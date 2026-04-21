김소영·오상진, 둘째 아들 얼굴 첫 공개…“아빠 똑 닮았네”

이미지 확대 김소영 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아나운서 출신 방송인 김소영이 둘째 아들의 얼굴을 공개했다.김소영은 20일 자신의 인스타그램에 “이모들 안녕! 나 누구 닮았어요?”라는 글과 함께 영상을 올렸다. 영상에는 남편 오상진이 갓 태어난 둘째 아들과 시간을 보내는 모습이 담겼다.태어난 지 한 달도 채 되지 않았지만 큰 눈과 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.김소영은 “사진을 올리게 되면 이제 진짜 아기가 잘 태어났다 건강하다 세상에 말하는 것 같아서 뭔가 조심스럽고 마음이 떨리고 그랬는데 그러다가 수아 뒤통수만 몇 년 올렸던 게 생각나서 이번에 용기를 내봤다. 아직도 실감이 잘 안 나요”라고 적었다.오상진·김소영 부부는 MBC 아나운서 선후배로 인연을 맺어 2017년 결혼했다. 2019년 첫째 딸을 낳은 뒤 지난 3일 둘째 아들을 품에 안았다.온라인뉴스부