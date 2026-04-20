공개연애 두달 만에 이별한 여가수…“후회한다” 무슨 일

이미지 확대 가수 박지민(활동명 제이미)이 과거 공개 연애를 했던 이유와 결별 이유에 대해 솔직한 심경을 밝혔다. 유튜브 ‘대니초’ 채널 캡처

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가수 박지민(활동명 제이미)이 과거 공개 연애를 했던 이유와 결별 이유에 대해 솔직한 심경을 밝혔다.19일 유튜브 채널 ‘대니초’에는 ‘K팝스타 1등 박지민이었던 보컬리스트’라는 제목의 영상이 올라왔다.해당 영상에서 박지민은 인터넷에서 사라졌으면 하는 기억에 대한 질문에 “제가 공개 연애를 했었다”라고 말문을 열었다.당시 20대의 나이에 공개 연애를 해보고 싶었다고 밝힌 그는 “항상 (연애를) 숨기고 데이트도 집에서만 했다. 그런데 회사도 나오고 자유로워지고 불타는 20대라서 공개 연애를 했다”라고 말했다.하지만 공개 연애를 후회한다는 이야기도 이어졌다. 박지민은 “그런데 아무것도 안 남고 그냥 불타버렸다. 지금 생각하면 후회된다”라고 솔직한 심경을 밝혔다.앞서 박지민은 ‘강철부대 2’ 출신 구민철과 2022년 11월 공개 열애를 알렸으나 두 달 만에 이별을 암시하는 글을 소셜미디어(SNS)에 게재했다.당시 박지민은 “당신의 남자친구가 바람둥이라는 사실을 알게 됐을 때”라는 글과 함께 “4~5명의 다른 여성들과 즐거웠나”라는 글을 영어로 게재해 결별 사유에 대한 궁금증을 모았다.당시를 간접적으로 언급한 박지민은 “그게(전 연인의 바람) 사실이냐는 질문을 많이 받았다”라며 “그걸 얘기한 게 ‘이불킥’”이라고 말했다.그러면서 “저는 미련도 없다. (바람 피운 걸) 보자마자 ‘컷’ 했다”라고 단호한 모습을 보인 박지민은 “다시 돌아가면 공개 연애부터 안 할 것”이라고 덧붙였다.온라인뉴스부