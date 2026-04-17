‘대군부인’ 아이유·이연, 드라마 뛰어 넘은 ‘현실 워맨스’

이미지 확대 사진=이연 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=이연 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=코스모폴리탄 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘21세기 대군부인’ 아이유가 수석 비서 역할을 맡은 이연과 현실에서도 단짝 케미를 보여주고 있다.최근 배우 이연은 자신의 소셜미디어를 통해 드라마 촬영 현장의 뒷모습이 담긴 사진 여러 장을 게시했다.공개된 사진 속에서 아이유는 이연의 어깨에 친밀하게 손을 얹은 채 ‘볼 하트’ 포즈를 취하며 애정을 드러냈다. 이연 또한 거울 속에 비친 아이유를 애정 어린 시선으로 촬영하거나, 아이유의 등에 기대어 환하게 웃음을 터뜨리는 등 격의 없는 친밀함을 보여줬다.아이유와 이연은 MBC ‘21세기 대군부인’에서 각각 캐슬뷰티의 수장이자 영민한 두뇌를 가진 ‘성희주’와 그를 지근거리에서 보좌하는 수석 비서 ‘도혜정’ 역을 맡았다. 극 중 성희주는 도혜정에게만 유독 자신의 속내를 가감 없이 드러내며 의지하는 모습을 보이는데, 이러한 관계 설정이 두 배우의 실제 우정과 맞물리며 극의 몰입도를 높이고 있다.최근 진행된 패션지 ‘코스모폴리탄’과의 인터뷰에서 아이유는 이연과의 첫 만남을 회상했다.그는 “현장에서 둘이 친해지기 전에 차 내부에서 찍는 장면이 있었다. 그때 차 안에 저희 딱 둘만 있는데 연이 씨가 저를 배려해 주려고 계속 말을 걸었다. ‘선배는 쉬는 날 뭐 해요? 해가 있을 때가 좋아요, 없을 때가 좋아요?’ 하면서 저에 대해 궁금해해 주더라. 그럼 저도 ‘연이 씨는 어때요?’ 하고 묻기도 하고. 서로에 대해서 조금씩 알아갈 수 있는 기회를 연이 씨가 자연스럽게 터줬다”고 고마움을 전했다.이연 역시 아이유를 향한 애정을 표현했다. 그는 “현장에 지은 선배가 있으면 의지가 정말 많이 된다. 현장을 잘 이끌어 주고 배우들이 연기를 잘할 수 있게 도와주셔서 너무 편안하게 연기했다. 어떤 촬영 회차엔 선배와 만나지 않는 날도 있지 않나. 그럼 속으로 생각한다. 지은 선배가 있었으면 좋겠다. 그럼 더 재미있을 텐데!”라고 밝혔다.함께 제주도 여행을 다녀올 정도로 가까워진 이들은 서로의 삶에 긍정적인 변화를 가져왔다고 입을 모았다.아이유는 “연이 씨 덕분에 제 일상이 많이 변화한 부분이 있다. 일단 걷는 날이 많아졌다. 그건 삶의 일부로 바라봤을 때 너무 좋은 방향성이다. 전 친구들과 함께 해를 받으면서 걷는 일상은 거의 없던 사람인데, 이 친구를 만나려면 밖에 나가서 걸어야 한다. 연이 씨와 시간을 보낼 때면 천진난만해지는 것 같은 마음이 든다”고 고백했다.이연 또한 아침마다 문자로 안부를 주고받을 만큼 아이유와 일상을 공유하고 있다. 그는 “아침에 일어나면 바로 선배한테 아침 인사를 할 정도로 친해졌다. 그리고 지은 선배가 확실히 저를 정돈시켜 주는 게 있다. 드라마 현장이든 오늘 화보 촬영장이든 긴장이나 집중을 놓쳐서는 안 되는 순간에 선배 도움을 정말 많이 받았다”고 밝혔다.드라마 ‘21세기 대군부인’이 방영 초기부터 시청자들의 뜨거운 지지를 받는 배경에는 두 배우의 진한 우정과 그로 인해 빚어진 완벽한 연기 호흡이 자리하고 있다. 이들의 ‘워맨스’가 작품 안팎에서 어떤 결실을 맺을지 이목이 쏠린다.강경민 기자