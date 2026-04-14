강다니엘, 군 생활 근황 공개…육군훈련소 영상 ‘깜짝 등장’

이미지 확대 사진=유튜브 ‘육군훈련소(K.A.T.C.)’ 캡처

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군 복무 중인 가수 강다니엘이 군 생활 근황을 전해 팬들의 반가움을 사고 있다.지난 13일 육군훈련소 공식 유튜브 채널의 ‘육군훈련소 분대장 모집 홍보 영상’에는 분대장 임무를 수행 중인 강다니엘의 인터뷰가 담겼다.영상에 등장한 강다니엘은 각 잡힌 군복 차림으로 카메라를 향해 거수경례하며 “충성”이라고 인사를 건넸다. 그는 “25연대 3교육대 11중대 분대장 강다니엘입니다”라고 자신을 소개하며 한층 늠름해진 모습을 드러냈다. 영상 속 강다니엘은 입대 전보다 한층 건강하고 다부진 체격으로 변해 모범적인 군 생활을 엿볼 수 있게 했다.이날 강다니엘은 분대장 지원 자격과 선발 과정에 대해 상세히 설명하며 훈련소 생활 전반을 소개했다. 그는 지원을 망설이는 장병들을 향해 “자격 기준이 부족하더라도 본인의 의지와 가능성이 충분하다면 얼마든지 지원 가능하다”고 언급하며 도전 정신을 강조했다.분대장으로서 느낀 실질적인 장점에 대해서는 “군 생활 동안 많은 인원을 이끌면서 리더십을 키울 수 있고 내가 직접 육군의 정예 용사를 만들기 위해 훈련병들을 이끌어간다는 자부심이 무엇보다도 가장 큰 장점이라고 생각한다”고 밝혀 눈길을 끌었다.강다니엘은 지난 2월 9일 충남 논산 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 마친 뒤 현재 분대장으로서 현역 복무를 이어가고 있다. 전역 예정일은 2027년 8월 8일이다.강경민 기자