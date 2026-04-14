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“최태준과 결혼 4년 만에…” 박신혜, 모두 놀랄 근황 전해졌다

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수정 2026-04-14 13:03
입력 2026-04-14 13:03
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배우 박신혜. tvN ‘언더커버 미쓰홍’ 방송화면
배우 박신혜. tvN ‘언더커버 미쓰홍’ 방송화면


배우 박신혜가 둘째 아이를 임신하며 새로운 가족 소식을 전했다.

14일 소속사에 따르면 박신혜는 현재 둘째를 임신 중이며, 올가을 출산을 앞두고 당분간 태교에 집중할 예정이다.

최근 tvN ‘언더커버 미쓰홍’으로 흥행 성과를 낸 직후 전해진 소식인 만큼, 팬들 사이에서는 “겹경사”라는 반응이 이어지고 있다.

소속사 관계자는 “임신이 맞으며 가을 출산 예정”이라며 “따뜻한 관심과 축하를 부탁드린다”고 밝혔다.

박신혜는 2022년 배우 최태준과 결혼해 같은 해 첫 아들을 출산했다. 이후에도 꾸준히 작품 활동을 이어가며 안정적인 연기력과 대중성을 동시에 인정받아왔다.

특히 SBS ‘지옥에서 온 판사’와 tvN ‘언더커버 미쓰홍’ 등을 통해 장르를 넘나드는 연기를 선보이며 결혼 이후에도 배우로서 입지를 더욱 공고히 했다는 평가를 받는다.

온라인뉴스부
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