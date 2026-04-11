“다시 시작합니다”…힘든 시기 이겨낸 악뮤 이수현, 새 출발 알렸다

이미지 확대 그룹 악동뮤지션 이수현 유튜브 채널 캡처

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그룹 악동뮤지션 이수현이 유튜브를 재개한다.11일 이수현의 유튜브 채널에는 ‘다시 돌아온 이.공.주 | 공주는 아무것도 몰라요’라는 제목의 영상이 게재됐다.이수현은 “저의 20대에 가장 행복했던, 즐거웠던 작업 중의 하나가 유튜브였다”고 밝혔다.이어 “이번 (다시 시작하는) 유튜브를 정말 즐겁게 하고 싶다”고 덧붙였다.이수현은 “무엇을 위주로 할 거냐면 제가 뭘 하고 사는지, 어떤 태도로 삶을 살아가고 있는지 일상을 공개하고 싶다”고 전했다.아울러 “(제가) 공주다 보니 주변에도 공주 친구들, 왕자 친구들이 굉장히 많다”며 “이들과 회담할 것”이라고 강조했다.이수현은 최근 방송을 통해 과거 심각한 슬럼프와 번아웃을 겪었다고 고백했다.한때 은퇴를 고민할 만큼 힘든 시간을 보냈으며, 이는 불면증과 폭식증으로 이어지기도 했다고 밝혔다.온라인뉴스부