“남편이 태몽 꿨다”…배우 한고은, ‘기쁜 소식’ 전했다

이미지 확대 배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다. 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 캡처

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배우 한고은이 시댁에 찾아온 경사를 전했다.9일 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘11년 만에 남편 없이 혼자 시댁 간 한고은이 시어머니 보자마자 눈물 터진 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상 속에는 한고은이 혼자 시댁을 찾아 시어머니와 시간을 보내는 모습이 담겼다.이날 한고은은 형님의 임신 소식을 전하며 “어머니가 곧 첫 손주를 보신다”고 밝혔다.그러면서 “태몽을 남편이 꿨다”고 말해 눈길을 끌었다.한고은은 “남편이 꿈에서 기린이 얼굴을 쏙 내밀었는데 너무 크고 멋있어서 ‘기린이 이렇게 예쁠 수 있나’ 감탄했다고 하더라”고 전했다.이어 “그 이야기를 듣고 아주버님께 전화해보라고 했는데, 처음에는 아니라더라. 그래서 길몽인 줄 알았는데 나중에 알고 보니 태몽이었다”고 전했다.한고은은 “곧 조카가 태어나는데 새로운 세계가 열릴 것 같아서 기대되고 신기하다”고 했다.이날 영상에서는 시어머니와의 다정한 일상도 공개됐다.한고은은 꽃 선물을 준비해 시어머니와 함께 꽃꽂이를 하며 시간을 보냈고, 자연스럽게 안부를 주고받는 모습으로 훈훈함을 자아냈다. 시어머니는 “우리 집 큰딸 같다”며 애정을 드러냈다.한편 한고은은 2015년 4세 연하 신영수씨와 결혼했다.온라인뉴스부