김무열♥윤승아, ‘결혼 11주년 기념’ 웨딩 화보…3살 아들도 함께

이미지 확대 사진=윤승아 인스타그램 캡처

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배우 김무열·윤승아 부부가 결혼 11주년을 기념해 아들과 함께 리마인드 웨딩 화보를 촬영했다.윤승아는 9일 자신의 인스타그램에 “11주년 그리고 훌쩍 커버린 원”이라는 문구와 함께 화보 사진을 공개했다.공개된 사진 속에서 윤승아는 우아한 화이트 웨딩드레스를, 김무열은 세련된 블랙 턱시도를 착용해 11년 전 결혼식 당시와 다름없는 비주얼을 선보였다. 이번 화보에는 두 사람 사이에서 태어난 아들 김원 군이 함께해 의미를 더했다. 아들을 향해 따뜻한 미소를 짓는 부부의 모습은 보는 이들로 하여금 훈훈함을 자아낸다.가족의 온기가 느껴지는 또 다른 사진에는 소파 위에 올라간 장난꾸러기 아들에게서 시선을 떼지 못하는 부모의 모습이 그대로 담겼다.한편 2011년 교제를 시작한 두 사람은 3년여의 열애 끝에 2015년 4월 결혼했다. 이후 결혼 8년 만인 2023년 아들을 품에 안았다.강경민 기자