이미주·허영지, 결혼 준비 체험…웨딩드레스 자태에 ‘깜짝’

이미지 확대 사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’ 캡처

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걸그룹 출신 방송인 이미주와 허영지가 결혼 준비 체험에 나섰다.오는 9일 오후 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘구해줘! 홈즈’에서는 절친한 사이로 알려진 두 사람이 예비 신부들이 거치는 이른바 ‘스드메(스튜디오·드레스·메이크업) 로드’를 직접 체험하며 결혼 준비 과정을 간접 경험한다.이날 방송에서 이미주와 허영지는 웨딩홀과 드레스 숍 등 실제 예식 관련 업체들을 차례로 방문한다. 현장에서 웨딩 업계 종사자들을 직접 만난 두 사람은 최근 급변하는 웨딩 트렌드는 물론 실제 현장에서 소요되는 구체적인 결혼 비용과 준비 기간 등에 대한 상세한 설명을 듣는다.‘축의금’에 관한 솔직한 대화도 오간다. 이미주와 허영지는 서로를 향해 “축의금 얼마 낼 거야?”라며 액수를 묻는 돌발 테스트를 진행했다. 우정과 경제적 가치 사이에서 갈등하던 허영지는 “우리 우정 금 가는 거 아니냐”며 난감해 했다.특히 이번 방송에서는 드레스 숍을 방문해 직접 웨딩드레스를 시착했다. 이미주와 허영지는 각자의 이미지에 어울리는 최신 트렌드의 웨딩드레스를 직접 착용하며 예비 신부로 변신했다. 순백의 드레스를 입고 진지하게 거울 앞에 선 모습은 색다른 반전 매력을 선사한다.현실적인 비용 문제부터 드레스 시착까지, 결혼 준비의 모든 것을 보여줄 두 사람의 청담동 임장기는 오는 9일 방송을 통해 확인할 수 있다.강경민 기자