‘완전 미쳤어!’…탑, 나나와 강렬한 흑백 화보

그룹 ‘빅뱅’ 출신 가수 탑이 배우 나나와 함께한 강렬한 화보를 공개했다.
탑은 7일 자신의 인스타그램에 “난 이걸 믿을 수 없어”라는 문구와 함께 새 앨범 수록곡인 ‘완전 미쳤어!’ 뮤직비디오 공개를 예고하는 사진을 게시해 팬들의 이목을 집중시켰다.
공개된 사진 속 그는 나나와 함께 압도적인 카리스마를 뿜어내며 포즈를 취하고 있다. 흑백으로 처리된 화면 속에서 나나의 몽환적인 매력이 어우러져 독보적인 무드를 완성했다.
두 사람은 과감하고 강렬한 패션 스타일링을 완벽하게 소화하며 시각적인 충격을 선사했다.
앞서 탑은 지난 3일 솔로 신보 ‘다중관점’을 발매하며 가요계에 컴백했다. 이번 정규 앨범 ‘다중관점’에는 선공개 격인 ‘데스페라도’와 더불어 또 다른 타이틀곡 ‘완전 미쳤어! (Studio54)’를 포함해 총 열한 개의 곡이 담겼다.
나나가 뮤직비디오에 출연한 곡인 ‘완전 미쳤어!’는 하우스 음악을 기반으로 80년대 힙합 감성이 어우러진 새로운 스타일의 트랙이다.
강경민 기자
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