‘완전 미쳤어!’…탑, 나나와 강렬한 흑백 화보

이미지 확대 사진=탑 인스타그램 캡처

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그룹 ‘빅뱅’ 출신 가수 탑이 배우 나나와 함께한 강렬한 화보를 공개했다.탑은 7일 자신의 인스타그램에 “난 이걸 믿을 수 없어”라는 문구와 함께 새 앨범 수록곡인 ‘완전 미쳤어!’ 뮤직비디오 공개를 예고하는 사진을 게시해 팬들의 이목을 집중시켰다.공개된 사진 속 그는 나나와 함께 압도적인 카리스마를 뿜어내며 포즈를 취하고 있다. 흑백으로 처리된 화면 속에서 나나의 몽환적인 매력이 어우러져 독보적인 무드를 완성했다.두 사람은 과감하고 강렬한 패션 스타일링을 완벽하게 소화하며 시각적인 충격을 선사했다.앞서 탑은 지난 3일 솔로 신보 ‘다중관점’을 발매하며 가요계에 컴백했다. 이번 정규 앨범 ‘다중관점’에는 선공개 격인 ‘데스페라도’와 더불어 또 다른 타이틀곡 ‘완전 미쳤어! (Studio54)’를 포함해 총 열한 개의 곡이 담겼다.나나가 뮤직비디오에 출연한 곡인 ‘완전 미쳤어!’는 하우스 음악을 기반으로 80년대 힙합 감성이 어우러진 새로운 스타일의 트랙이다.강경민 기자