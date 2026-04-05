43세에 시험관 시술…‘전진♥’ 류이서 “주사 맞다 보니” 충격 근황

이미지 확대 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’ 캡처

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그룹 신화 전진의 아내 류이서가 시험관 시술을 통한 임신 준비 근황을 전했다.류이서는 지난 3일 자신의 유튜브 채널 ‘내사랑 류이서’에 공개된 영상에서 “시험관 시술 주사를 맞다 보니 호르몬 영향으로 살이 좀 찐 것 같다”고 밝혔다.이어 “지금은 어쩔 수 없다. 나중에 빼야겠다”고 털어놨다.그는 현재 임신을 위해 남편 전진과 함께 각각 10가지 이상의 영양제를 챙겨 먹으며 몸을 만들고 있다고 밝혔다.류이서는 뒤늦게 2세를 결심한 배경에 대해 “지난해 남편이 갑자기 아팠을 때 ‘이 사람이 없으면 어떡하나’라는 생각에 덜컥 겁이 났다”고 전했다.이어 “남편을 꼭 닮은 아이가 있다면 견딜 수 있을 것 같아 진지하게 임신을 계획하게 됐다”고 덧붙였다.전진과 류이서는 2020년 결혼했다.최근 방송과 소셜미디어(SNS)를 통해 본격적인 임신 준비 과정을 공개하며 팬들의 응원을 받고 있다.온라인뉴스부