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“결혼보다 더 놀랐다”…티아라 출신 류화영 ♥남편 공개

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수정 2026-04-01 09:55
입력 2026-04-01 09:55
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류화영 인스타그램
류화영 인스타그램


티아라 출신 배우 류화영이 오는 9월 결혼한다.

류화영은 1일 자신의 인스타그램을 통해 “예상보다 큰 관심과 따뜻한 축하를 보내주셔서 깊이 감사드린다”며 결혼 소식을 직접 전했다.

이어 “설렘 위에 확신을 더해 이제는 같은 길을 걸어가고자 한다”며 “사랑을 넘어 서로의 전부가 되기로 했다. 2026년 9월 12일, 결혼한다”고 밝혔다.

함께 공개된 사진에는 예비신랑과 와인을 마시며 시간을 보내는 모습이 담겼다. 류화영은 남편을 직접 공개하며 눈길을 끌었다.

예비신랑은 3살 연상의 사업가로 알려졌다.

한편 류화영은 걸그룹 활동 이후 배우로 전향해 드라마와 예능을 오가며 활동을 이어오고 있다.

온라인뉴스부
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