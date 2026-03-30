‘정석원♥’ 백지영, 사업 실패 고백…“1년 반 만에 폐업” 수익은?
수정 2026-03-30 17:45
입력 2026-03-30 17:45
가수 백지영이 사업 실패 경험담을 고백했다.
지난 28일 유튜브 채널 ‘백지영’에는 ‘백지영·정석원 부부가 한 입 먹고 기절한 15년 떡볶이 맛집 대공개’라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에는 백지영, 정석원 부부가 봄을 맞아 데이트에 나선 모습이 담겼다.
두 사람은 신사역 근처에서 데이트를 하던 도중 “여기 ‘그르르’ 가는 길이다”고 말했다.
제작진이 ‘그르르’에 관해 묻자, 정석원은 “이 사람이 옛날에 하던 애견카페”라고 답했다.
제작진은 “영업은 몇 달 하셨냐”고 질문했다. 백지영은 “1년 반 정도 했나?”라고 말했다.
제작진은 “수익은 얼마 정도였냐”고 궁금증을 드러냈고, 백지영은 “수익을 못 냈다”고 털어놨다.
온라인뉴스부
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