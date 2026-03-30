‘정석원♥’ 백지영, 사업 실패 고백…“1년 반 만에 폐업” 수익은?

이미지 확대 유튜브 채널 ‘백지영’ 캡처

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가수 백지영이 사업 실패 경험담을 고백했다.지난 28일 유튜브 채널 ‘백지영’에는 ‘백지영·정석원 부부가 한 입 먹고 기절한 15년 떡볶이 맛집 대공개’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 백지영, 정석원 부부가 봄을 맞아 데이트에 나선 모습이 담겼다.두 사람은 신사역 근처에서 데이트를 하던 도중 “여기 ‘그르르’ 가는 길이다”고 말했다.제작진이 ‘그르르’에 관해 묻자, 정석원은 “이 사람이 옛날에 하던 애견카페”라고 답했다.제작진은 “영업은 몇 달 하셨냐”고 질문했다. 백지영은 “1년 반 정도 했나?”라고 말했다.제작진은 “수익은 얼마 정도였냐”고 궁금증을 드러냈고, 백지영은 “수익을 못 냈다”고 털어놨다.온라인뉴스부