블핑 지수, 재결합 질문에 단호… “뒤돌아보지 않는 스타일”

이미지 확대 블랙핑크 지수.

유튜브 캡처

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그룹 블랙핑크 지수가 연애관과 재결합에 대한 솔직한 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.지난 27일 유튜브 채널 ‘하퍼스 바자 코리아’에는 ‘커리어 vs 사랑? 지수의 선택은?’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 지수는 누리꾼들의 고민에 답하며 자신의 가치관을 털어놨다.사랑에서 가장 중요한 것이 무엇이냐는 질문에 그는 “무언가를 되돌려 받아야겠다는 생각을 안 하는 게 중요한 것 같다”며 “연인이나 친구, 부모님 관계에서도 보답받으려고 할수록 피폐해지는 느낌”이라고 답했다.또 ‘커리어와 사랑 중 하나를 고르라’는 질문에는 “나”라고 답하며 웃음을 자아냈다.특히 헤어진 연인과의 재결합 가능성에 대해서는 단호한 입장을 보였다. 지수는 “난 안 될 것 같다. 쉽게 헤어진 게 아닐 텐데 그 마음을 다시 돌리기 어렵다”며 “한번 뒤를 돌면 다시 돌아보지 않는 스타일”이라고 말했다.한편 지수는 2023년 배우 안보현과 열애를 인정했으나 약 2개월 만에 결별 소식을 전한 바 있다.온라인뉴스부