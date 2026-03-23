‘둘째 임신’ 유혜주 “남편, 승무원과 바람?”…불륜설 입 열었다

이미지 확대 유튜브 채널 ‘리쥬라이크’

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‘얼짱시대’ 출신 유튜버 유혜주가 남편 조정연(활동명 조땡)을 둘러싼 불륜설에 대해 직접 입장을 밝혔다.유혜주는 22일 자신의 유튜브 채널 ‘리쥬라이크(LIJULIKE)’를 통해 ‘남편 바람에 대해 처음 말합니다 (Q＆A)’라는 제목의 영상을 공개했다.영상에서 유혜주는 “남편이 바람이 났다는 DM을 계속 받았다”며 “근거 없는 소문”이라고 선을 그었다.남편 조정연 역시 “동기들에게서 소문을 처음 들었는데 황당했다”며 “사실이 아닌데 ‘바람 안 피웠다’고 말하는 것도 이상하지 않나 싶었다”고 말했다.해당 의혹은 유혜주가 첫째를 임신했을 당시, 조정연이 항공사 사무장으로 근무하던 시절 한 여성 승무원과 부적절한 관계를 맺었다는 내용이다. 다만 이는 사실 여부가 확인되지 않은 소문으로 전해졌다.유혜주는 “커뮤니티에도 종종 올라오지만 근거가 없고, 이런 일에 일일이 반응하는 것도 의미 없다고 생각했다”며 “그럼에도 주변 사람들에게까지 소문이 퍼지면서 더 이상 넘어가기 어려웠다”고 설명했다.이어 “편집자에게까지 ‘조땡 바람핀 거 알고 편집하냐’는 식의 연락이 갔다고 하더라”며 “사실이 아닌 이야기가 계속 퍼지는 상황이라 직접 이야기하게 됐다”고 밝혔다.한편 유혜주는 대한항공 사무장 출신 조정연과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있으며, 현재 둘째를 임신 중이다. 출산 예정일은 7월 말이다.온라인뉴스부