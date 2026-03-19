‘김우빈♥’ 신민아, 결혼 후 더 예뻐진 근황

이미지 확대 사진=신민아 인스타그램 캡처

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배우 신민아가 결혼 후 사랑스러운 모습으로 근황을 공개했다.신민아는 지난 18일 자신의 인스타그램에 화보 촬영장으로 보이는 곳에서 촬영한 비하인드 컷을 공유했다.공개된 영상에서는 하트 모양의 풍선을 들고 미소를 지으며 포즈를 취하고 있다. 또한 영상과 함께 공개된 사진에는 포근한 느낌의 베이지색 브이넥 니트를 입고 카메라를 응시하며 손가락으로 V자를 그리는 신민아의 모습이 담겼다. 그는 전매특허인 보조개 미소로 여전한 미모를 입증했다.결혼 이후 공개된 모습에서는 이전보다 한층 편안하고 여유로운 분위기가 느껴진다.신민아는 10년간의 연애 끝에 배우 김우빈과 지난해 12월 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올리며 부부가 됐다. 두 사람은 올해 초 스페인으로 신혼여행을 다녀온 뒤 각자의 위치에서 활동에 매진하고 있다.한편 신민아는 올 하반기 공개 예정인 대작 드라마 ‘재혼 황후’를 통해 시청자들과 만날 예정이다. 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 이 작품은 완벽한 황후였던 나비에가 황제의 변심에 맞서 당당하게 재혼 승인을 요구하며 자신의 운명을 개척해 나가는 로맨스 판타지물이다.강경민 기자