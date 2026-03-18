BTS 슈가, ‘50억 기부’ 치료센터 이어 ‘자폐 음악치료 매뉴얼’ 공동 저자

이미지 확대 사진=세브란스 유튜브 채널 캡처

이미지 확대 연세의료원 제공

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그룹 ‘방탄소년단(BTS)’의 멤버 슈가(본명 민윤기)가 음악 기반 사회성 치료 매뉴얼 ‘마인드(MIND·Music, Interaction, Network, Diversity) 프로그램’ 공동 저자로 이름을 올렸다.이 책은 소아청소년정신과 분야의 권위자인 세브란스 어린이병원 민윤기치료센터 소장 천근아 교수가 대표 저자를 맡았으며, 슈가는 책 발간에 적극적으로 참여해 온 것으로 알려졌다.천 교수는 매뉴얼 서문을 통해 슈가의 헌신적인 참여와 진정성에 깊은 감사를 표했다. 그는 “그가 보여 준 참여는 음악이 가진 힘을 누구보다 잘 이해하는 예술가로서의 감각과, 사회적 약자에게 공감하고 책임을 나누고자 하는 진정성에서 비롯된 것”이라며 “이 책은 그의 이름을 빼놓고는 이야기할 수 없으며, 그의 기여야말로 본 프로그램이 현실화 되는 데 결정적”이라고 강조했다.슈가는 지난해 자폐스펙트럼장애 소아청소년의 치료와 사회적 자립을 도울 치료센터 건립을 위해 50억원을 쾌척했다. 세브란스병원은 이 기금을 바탕으로 같은 해 9월 제중관 1층에 ‘민윤기치료센터’를 개소했다.민윤기치료센터는 자폐스펙트럼장애 등 사회성 발달에 어려움을 겪는 아동·청소년들을 위한 예술 융합형 치료 및 자립 시스템을 구축한 세계 대학병원 최초의 기관이다. 센터 설립 과정에서 슈가는 천 교수와 끊임없이 아이디어를 주고받으며 프로그램의 실효성을 높이는 데 주력했다.그는 바쁜 와중에도 현장 봉사활동을 통해 자폐스펙트럼장애 아이들을 직접 만났다. 슈가는 아이들에게 기타 연주를 가르쳐 주고 함께 음악을 즐기는 등 아이들을 가까이에서 지켜봤다. 이러한 현장 경험과 데이터들이 고스란히 녹아들어 탄생한 것이 바로 이번 ‘마인드 프로그램’이다.센터는 앞으로 음악뿐 아니라 미술, 체육 등 다양한 예술 활동과도 접목해 프로그램을 발전시칼 예정이다.강경민 기자