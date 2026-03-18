“역시 이효리” 건강미 넘치는 요가 화보 공개

이미지 확대 사진=이효리 인스타그램 캡처

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가수 이효리가 건강미와 여유로운 에너지를 담은 화보를 공개했다.이효리는 지난 17일 자신의 인스타그램에 모델로 활동 중인 한 요가 브랜드의 화보 컷들을 게재했다.공개된 사진 속 그는 기능성과 스타일을 동시에 잡은 브라톱과 트레이닝 팬츠를 매치해 군살 하나 없는 탄탄한 몸매를 자랑했다. 오랜 시간 요가로 다져진 탄력 있는 보디라인은 건강한 삶에 대한 그의 철학을 고스란히 투영하고 있다.그는 꾸준한 요가 수련과 비건 식생활 등 건강한 삶의 방식을 전파해 왔다. 그러면서 여러 방송과 인터뷰를 통해 외모 집착에서 벗어나 내면의 평화를 찾는 과정에 대해 꾸준히 언급한 바 있다.한편 이효리는 지난 2013년 이상순과 결혼 후 제주도에서 생활을 하다 2024년 말 서울로 다시 이사했다. 그는 서울 종로구 평창동에 거주하며 서울 서대문구 연희동에서 요가원을 운영하고 있다.강경민 기자