홍현희, 제이쓴 머리에 계란 투척…열차 안 부부싸움

이미지 확대 사진=유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV‘

이미지 확대 사진=SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’

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연예계 대표 잉꼬부부 개그우먼 홍현희와 인테리어 디자이너 제이쓴이 부부 싸움 일화를 공개한다.17일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에서는 홍현희가 스페셜 MC로 출연해 거침없는 입담을 과시한다.최근 다이어트에 성공하며 리즈 시절을 경신 중인 홍현희는 시상식을 방불케 하는 드레스 차림으로 등장해 스튜디오의 시선을 단숨에 사로잡았다.또 이날 홍현희는 과거 달리는 KTX 안에서 남편 제이쓴의 머리에 계란을 투척했던 충격적인 에피소드를 폭로한다. 평소 넘치는 개그 욕심을 주체하지 못한 그가 남편을 상대로 과한 장난을 친 것이 싸움으로 번진 것으로 전해진다.이에 제이쓴은 “난 개그맨이 아니다. 넌 늘 과한 행동이 문제”라고 지적한다. 평소 아내의 개그를 적극적으로 받아주며 ‘사랑꾼’ 면모를 보여온 그가 분노한 사건의 전말이 무엇인지 궁금증을 자아낸다.또 이날 방송에서는 코미디언 허안나와 남편 오경주가 새로운 운명 부부로 합류해 반전 가득한 결혼 생활을 최초로 공개한다. 서울 용리단길에서 선술집을 운영 중인 남편 오경주의 일상도 그려진다. 간판조차 없는 비밀스러운 외관을 고수하며 ‘용리단길 최강록’이라는 별명을 얻은 그는 “맛으로만 승부하겠다. 눈에 띄고 싶지 않다”며 홍보를 완강히 거부하기도 했다.홍현희, 제이쓴 부부의 부부 싸움 비화와 허안나, 오경주 부부의 일상 이야기는 17일 오후 10시 40분 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’을 통해 만나볼 수 있다.강경민 기자