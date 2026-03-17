“냄새 때문에 베란다에서 삼겹살” 아이돌 사진에 ‘민폐’ VS ‘예민’ 갑론을박

이미지 확대 러블리즈 출신 이미주(왼쪽)이 베란다에서 삼겹살을 구워먹는 사진을 자신의 인스타그램에 올렸다. 자료 : 이미주 인스타그램

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그룹 러블리즈 출신 이미주(31)가 베란다에서 삼겹살을 구워먹는 사진을 올린 것을 두고 네티즌들이 갑론을박을 벌이고 있다.이미주는 15일 자신의 인스타그램에 “제목 : 베란다에서”라는 제목의 사진을 올렸다. 사진에는 베란다에 휴대용 버너와 작은 불판을 놓고 삼겹살 두 점과 버섯, 마늘을 굽고 있는 모습이 담겼다.이에 그룹 스테이씨 멤버 재윤은 “언니 왜 두 점만 먹냐”고 물었고, 이미주의 친언니는 “기름도 안 나오겠다”는 댓글을 달았다.이미주는 “타니까 조금씩 구워 먹는 것”이라며 “냄새 때문에 베란다를 택했다”고 답했다.네티즌들은 이미주의 적은 식사량에 놀라는 동시에, 공동주택의 베란다에서 삼겹살을 구워먹는 것에 대해 다양한 의견을 내놓았다.일부 네티즌들은 “베란다에서 삼겹살을 구워먹는 건 민폐다”, “이웃들은 창문도 못 연다”, “빨래에 냄새 밴다” 등의 댓글을 달며 이미주를 질타했다.반면 다른 네티즌들은 “고작 두 점 구워먹은 게 이웃집에 피해를 줄 일이냐”, “이웃집 삼겹살 냄새까지 따지는 건 너무 예민하다” 등의 댓글을 달았다.이미주는 최근 유튜브 채널 ‘그냥 이미주’를 개설하고 팬들과 소통하고 있다.온라인뉴스부