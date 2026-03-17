‘무속인 어머니’ 고백한 개그맨 “안부 대신 운세 물어”

이미지 확대 이수근.

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이미지 확대 사진=KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 캡처

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개그맨 이수근이 무속인 어머니와의 일화를 공개했다.지난 16일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 ‘무엇이든 물어보살’에는 무속인이라는 직업 때문에 주변의 과도한 기대와 오해에 시달린다는 의뢰인이 출연했다.이날 의뢰인은 “무당이라고 하면 사람들이 날 무서워하고 어려워한다. 때로는 너무 맹신한다. 내 능력을 이용하는 사람들 때문에 고민”이라며 고충을 토로했다. 특히 그는 “사소한 결정까지 나한테 하라는 거다. 너무 부담된다. 일상에서는 주관적인 선택일 수 있고 우연의 반복일 수 있는데”라며 주변 시선에 대한 피로감을 호소했다. 이어 “평범하게 지내고 싶은데 자꾸 나한테 답을 얻으려 한다”는 고민을 털어놨다.무속인 어머니를 둔 이수근은 누구보다 의뢰인의 마음에 깊이 공감했다. 그는 과거 자신의 행동을 회상하며 “나도 옛날에 엄마한테 가면 안부를 안 물어보고 ‘나 올해 어때?’ 이랬다”고 밝혔다. 그러면서 무속인이란 직업에 대해 “이것도 하나의 상담가라고 생각한다”고 견해를 전했다.그는 “미래를 예언할 수는 없다. 미래를 전부 맞히면 내가 힘들면 안 됐던 것 아닌가”라고 반문했다. 그러면서도 “너무 힘들 때 엄마한테 전화하면 ‘진짜 좋아질 거야’ 하는데 이런 말에 위안을 받았다”고 전했다.이수근은 과거 같은 방송에서 무속인 어머니를 둔 의뢰인이 출연했을 당시 자신의 가정사를 밝힌 바 있다. 그는 “저희 어머니도 냉면집을 하다가 갑자기 아팠다. 선생님이 어머니 직업을 물어봐서 ‘무당’이라고 했다가 많이 맞았다. 그랬던 시기가 있었다”고 평탄치 않았던 어린 시절을 고백했다.강경민 기자