메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[포토] 장원영, ‘심쿵’ 러블리 거울 셀카

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-03-11 11:18
입력 2026-03-11 11:18
이미지 확대
사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


아이브 장원영이 본인의 일상을 SNS에 업로드했다. 장원영은 스마트폰으로 자신의 모습을 찍는 ‘거울 셀카’를 촬영하고 있다. 깜찍한 표정으로 스마트폰을 응시하는가 하면, 한쪽 눈을 찡긋하며 윙크를 하고 입가에 부드러운 미소를 짓고 있어 상큼하고 장난스러운 분위기를 자아낸다.

이미지 확대
사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


또 장원영은 길고 풍성한 브라운 톤의 웨이브 헤어스타일을 하고 있으며, 가슴 부분에 작은 흰색 리본이 달린 검은색 민소매 의상을 입고 있어 러블리한 장원영의 이미지와 잘 어울린 모습을 연출했다.

이미지 확대
사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


이미지 확대
사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


한편, 장원영이 속해 있는 아이브는 2026년 2월 9일, 더블 타이틀곡 중 하나인 ‘BANG BANG’을 선공개했으며, 2월 23일 정규 2집 ‘REVIVE+ 를 내며 감각적인 퍼포먼스가 돋보이는 ’BLACKHOLE(블랙홀)‘과 같이 더블 타이틀로 내세워 활동하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
아이브의 정규 2집 앨범 제목은 무엇인가?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기