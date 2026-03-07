메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“일편단심 조인성” 김연경, 박경림 주선으로 식사까지?

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-03-07 16:21
입력 2026-03-07 16:21
이미지 확대
유튜브 채널 ‘일일칠-117’ 캡처
유튜브 채널 ‘일일칠-117’ 캡처


배우 조인성을 향한 김연경의 변치 않는 팬심이 화제다.

최근 유튜브 채널 ‘일일칠’에 출연한 김연경은 이상형을 묻는 질문에 망설임 없이 “나는 일편단심 조인성씨다. 너무 멋있다”고 답하며 눈을 반짝였다.

특히 김연경은 두 사람의 특별한 인연도 공개했다. 그는 “박경림 언니가 자리를 몇 번 만들어 주셔서 함께 밥도 먹었다”며 “실제로 뵈니 멋있으시고 너무 좋으시더라”고 덧붙여 부러움을 자아냈다.

또한 지난해 방영된 MBC TV 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’을 통해 ‘2025 MBC 연예대상’에서 6관왕을 달성하고도 “진짜 예능인들에게 미안하다”며 진심 어린 마음을 전해 눈길을 끌었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김연경이 이상형으로 언급한 배우는 누구인가?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기