“남편, 김구 선생 만나” 뜻밖의 인연 공개한 88세 원로 배우

배우 김영옥이 남편과 백범 김구 선생의 뜻밖의 인연을 공개했다.4일 유튜브 채널 ‘김영옥 KIM YOUNG OK’에는 ‘북한 갈 뻔했습니다ㅣ할머니와 동서남북 랜덤여행’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 그는 경기도 파주에 위치한 오두산 통일전망대를 찾았다. 전시장을 둘러보고 전망대에 오른 그는 분단의 현장을 바라보며 개인적인 기억을 꺼냈다.그는 “몇 차례 와봤다. 6·25 전까지 다 기억하는 사람이다. 오빠 중에 이북으로 넘어간 사람도 있어서 여기 오면 기분이 남다르다”고 밝혔다. 이어 “혹독한 시절을 지났다. 난 실향민은 아니고 서울 사람인데 우리 큰오빠가 6·25 때 잘못돼서 올라가서 이산가족 상봉 때 만났다. 실향민의 마음은 잘 안다”고 털어놨다.또 김영옥은 남편과 김구 선생의 일화도 공개했다. 그는 “김구 선생이 남편을 쓰다듬었다. 6·25 전쟁 전인데 여름에 서울에서 놀러 갈 곳은 한강밖에 없었다”며 당시 상황을 설명했다. 이어 “강가에서 놀고 있는데 옆을 보니까 사람들이 김구 선생님을 보고 놀랐다고 한다. 남편은 처음엔 누군지도 몰랐는데 ‘잘생겼다’라며 머리를 쓰다듬어줬다고 하더라”고 전했다.그는 또 “이튿날 신문에 자기를 쓰다듬었던 아저씨가 서거했다는 이야기가 나왔다고 한다”며 “신문에도 전날 한강변에 유람하는 기분으로 다녀오셨다는 얘기가 나왔다”고 덧붙였다. 김구 선생은 1949년 6월 서울 경교장에서 피격돼 서거했다.한편 김영옥은 1950~60년대부터 연극과 방송, 영화 무대를 오가며 활동해온 원로 배우다. 현재는 연극 ‘노인의 꿈’에 출연 중이다.강경민 기자