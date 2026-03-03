“전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

이미지 확대 유튜브 ‘짠한형’ 캡처

이미지 확대 SBS ‘미우새’ 방송화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 이상민이 과거 사회면을 장식했던 폭행 사건을 다시 언급했다.2일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 ‘이거 방송 나갈 수 있냐!? 탁재훈 이상민 김준호 EP.134’라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 이상민은 1998년 개그맨 남희석과 함께 폭행 사건으로 입건됐던 당시를 떠올렸다. 그는 “컨츄리꼬꼬 ‘오 해피’ 활동 당시 술자리에서 남희석 형이 코피를 흘리며 왔다”며 “포장마차에서 시비가 붙어 맞았다고 하더라”고 전했다.이에 이상민과 신정환은 현장으로 향했고, 상황은 집단 몸싸움으로 번졌다고 설명했다. 이상민은 “뺨 한 대 때린 기억밖에 없다. 그 뒤로 맞기 시작했다”며 “상대는 태권도부, 유도부, 카누부 출신이었다”고 덧붙였다.결국 이상민, 남희석, 신정환은 강남경찰서로 연행됐다. 탁재훈은 현장을 벗어났고, 이상민은 “죽은 척하더니 천천히 굴러가 택시를 탔다”고 말해 웃음을 자아냈다. 탁재훈은 “증인을 해야겠다고 판단했다”고 너스레를 떨었다.그러나 당시 사건은 가벼운 해프닝으로 끝나지 않았다. 이상민은 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 코골이 검사를 받던 중 얼굴 엑스레이 사진이 공개되며 후유증을 털어놨다. 왼쪽 얼굴 뼈에 다수의 철심이 박힌 모습이 드러났고, 의료진은 “왼쪽 얼굴이 거의 수술 흔적”이라고 설명했다.이상민은 “왼쪽 얼굴 뼈를 조각조각 붙였다”며 “전치 8주가 나왔다”고 밝혔다.특히 고가의 시계를 지키려다 더 큰 부상을 입었다고 전했다. “시계가 떨어진 걸 보고 주우려 하면 얼굴을 차였다. 4~5번 시도했다. 그때 몇 백만 원짜리였다”고 회상했다.이어 “코뼈가 휘면 인생에 굴곡이 생긴다고 하더라. 그때가 시작이었나 보다”라고 덧붙였다.온라인뉴스부