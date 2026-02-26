“이거 얘기하는 순간 회사 난리” BTS 정국, 음주 라방서 돌발 고백

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 12일 오후 서울 강남구 STRX하우스에서 열린 스위스 시계 브랜드 위블로 포토월 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.12 [공동취재]

이미지 확대 방탄소년단(BTS) 정국. 위버스 캡처

이미지 확대 BTS

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방탄소년단(BTS) 정국이 라이브 방송에서 지인에게 욕설을 하고 흡연 사실을 털어놓는 등 거침없는 발언으로 도마 위에 올랐다.26일 새벽 정국은 팬 소통 플랫폼 위버스에서 약 1시간 30분 동안 취중 라이브 방송인 이른바 ‘술라방’을 진행했다.이날 정국은 “난 아미(방탄소년단 팬덤명)들 앞에서 손가락 욕도 못 했다”며 지인을 향해 가운데 손가락을 들어 보였다. 그는 지인을 향해 “야 이 새×야”라고 말하거나 ‘F×××’ 등의 욕설을 하기도 했다.정국은 방송 중 흡연에 대해서도 언급했다. 그는 “이걸 왜 이야기 못 하냐. 난 서른인데”라며 “담배를 많이 피웠다. 근데 진짜 노력해서 끊었다”고 밝혔다.그는 “이거 얘기하는 순간 회사에서 또 난리 난다. 회사에서 이야기된 거 아니다. 답답해서 제가 그냥 말하는 것”이라며 소속사 하이브에 대한 불만도 내비쳤다.정국은 해당 방송이 논란이 될 수 있음을 인식한 듯 “논란이 될 수도 있고 모르겠지만, 그게 난데 뭐 어째”라며 “내일 되면 멤버들이 또 얘기하고 회사에서도 ‘정국씨’ 이러면서 말하겠지”라고 말했다. 이어 “회사에서 나보고 뭐라고 많이 할까?”라며 걱정을 드러내기도 했다.논란을 우려한 팬들이 방송 종료를 요청하자 그는 “이래라저래라 하지 말아줬으면 좋겠다”고 말했다.정국은 “나는 사람이다. 그냥 즐겁고 싶다. 안 되겠지만”이라며 “세상에 솔직할 수 있는 사람이 몇이나 있을까. 아미들한테는 솔직해지고 싶었다. 회사만 아니면 다 얘기하고 싶었다”고 토로했다.그러면서 “혼자 음악 하는 사람이었다면 신경 안 쓰고 얘기했을 것 같다”고 덧붙였다.해당 영상은 위버스에서 현재 삭제된 상태다.방송 이후 “전 세계 수만 명이 지켜보는 공적인 소통 창구에서 욕설과 음주 방송은 경솔했다”, “지켜야 할 선이 있다”, “컴백을 앞둔 시점에 멤버들과 회사에 부담을 줄 수 있는 행동”이라며 정국의 행동이 경솔했다는 지적이 나왔다.반면 “성인 아티스트가 사적인 공간에서 보여준 인간적이고 솔직한 모습일 뿐”, “가식적인 모습에 갇혀 괴로워하는 것보단 털어내는 것이 건강하다”, “얼마나 답답했으면 저렇게까지 말하겠나”라며 그를 옹호하는 의견도 있었다.정국은 라이브 종료 후 위버스에 “앨범이 진짜 얼마 안 남았다. 조금만 더 기다려달라”면서 “이제 내 삶을 내 방식대로 살 테니 응원해달라”는 글을 남겼다.방탄소년단은 오는 3월 20일 오후 1시 정규 5집 ‘ARIRANG(아리랑)’으로 컴백할 예정이다. 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 개최해 팬들과 만날 계획이다.이보희 기자