박남정 둘째 딸 공개…언니 ‘스테이씨’ 시은과 ‘판박이 미모’

가수 박남정의 둘째 딸 박시우가 ‘내 새끼의 연애2’에 출격한다.박남정의 둘째 딸이자 걸그룹 ‘스테이씨’ 멤버 시은의 친동생으로 알려진 그는 첫 예능 출연과 동시에 언니와 똑 닮은 미모로 시선을 끌었다.25일 방송된 tvN STORY·E채널 예능 ‘내 새끼의 연애2’에서는 새로운 입주자의 첫 만남 장면이 공개됐다. 이날 두 번째 입주자로 등장한 인물은 바로 박남정의 둘째 딸 박시우였다. 출연 사실이 알려지기 전까지는 구체적인 정보가 공개되지 않아 등장과 동시에 패널과 출연진의 관심이 집중됐다.박시우는 일본어, 영어 공부부터 러닝까지 바쁜 자기관리로 인해 연애할 여유가 없었다고 고백했다.그는 “처음 보시면 차갑고 다가가기 어렵다 말씀해 주시는 것 같은데, 좋아하는 사람 앞에 가면 많이 뚝딱거린다”며 “항상 연애하고 싶은 생각은 있다”고 덧붙여 기대감을 높였다.이날 박시우는 대입 과정에서 5개 대학에 동시에 합격한 이른바 ‘입시 5관왕’ 이력으로도 주목받았다.학업 성과만큼이나 외모도 화제였다. 공개된 화면 속 박시우는 또렷한 눈매와 단정한 분위기로 언니 시은과 닮은 인상을 풍겼다. 박남정은 딸의 모습을 지켜보며 “조명이 다른 것 같다. 환하게 빛이 나는 느낌”이라고 말해 ‘딸바보’ 면모를 보였다.한편 박남정은 1980~90년대 ‘널 그리며’, ‘사랑의 불시착’ 등 히트곡으로 활동한 1세대 댄스가수다. 슬하에 두 딸을 두고 있으며, 첫째 딸 시은은 ‘스테이씨’ 멤버로 데뷔해 활동 중이다.강경민 기자