BTS, ‘광화문 무료 공연’ 오늘 오후8시 예매 시작

그룹 방탄소년단(BTS)이 서울 광화문광장에서 여는 대규모 컴백 공연의 예매가 시작된다.소속사 빅히트 뮤직에 따르면 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)’의 예매는 23일 오후 8시부터 놀(NOL) 티켓을 통해 진행된다.이번 공연은 3월 21일 오후 8시 서울 광화문광장 일대에서 화려한 막을 올릴 예정이다. 특히 무료 공연인 만큼 시민들이 일상 속에서 자연스럽게 음악과 문화를 접할 수 있는 기회가 될 전망이다.이번 티켓 배분은 일반 무료 예매와 위버스 글로벌 응모 등 두 가지 경로로 나눠 진행된다. 치열한 티켓팅 전쟁이 예상되는 가운데 소속사는 예매 과정에서 매크로 등 부정 프로그램을 사용할 경우 관련 법령에 따라 엄중한 처벌을 받을 수 있다는 점을 명시했다.이번 공연은 세계 최대 OTT 서비스인 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개 국가 및 지역에 단독 생중계된다. 넷플릭스가 단일 아티스트의 공연 실황을 실시간으로 송출함으로써 방탄소년단의 글로벌 위상을 다시 한번 증명하는 계기가 됐다.한편 방탄소년단은 새 앨범 발매일인 3월 20일부터 4월 12일까지 대규모 프로젝트인 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(THE CITY ARIRANG SEOUL)’을 진행한다. 이 기간 서울 곳곳에서는 음악과 미디어 아트를 결합한 다채로운 체험형 콘텐츠와 도시의 경관을 활용한 조형물 설치 연출이 이어져 서울 전체가 거대한 축제의 장으로 탈바꿈할 전망이다.강경민 기자