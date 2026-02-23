‘문원♥’ 신지, 5월 결혼 앞두고 ‘운 터졌다’…“복권 당첨” 소식

이미지 확대 사진=신지 인스타그램 캡처

그룹 코요태의 메인 보컬 신지가 결혼식을 앞두고 복권 당첨 소식을 전했다.신지는 21일 자신의 인스타그램에 “엄마 나 복권 당첨됐어”라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게시했다. 해당 사진은 제1212회 로또 복권의 추첨 결과를 확인하는 화면을 캡처한 것이다. 확인 결과 그는 전체 당첨 번호 6개 중 4개를 정확히 맞히며 4등에 당첨되는 기쁨을 누렸다. 이에 따라 신지는 5만원의 당첨금을 수령하게 됐다.큰 액수는 아니지만 결혼식을 앞둔 시점에서 찾아온 행운이라는 점에서 팬들의 축하가 이어지고 있다.신지는 오는 5월 2일 7세 연하의 가수 문원과 결혼한다. 두 사람은 2024년 신지가 진행을 맡고 있던 MBC 표준FM ‘이윤석 신지의 싱글벙글쇼’에 문원이 게스트로 출연한 것을 계기로 연인 사이로 발전했다.최근 두 사람은 개인 유튜브 채널을 통해 현재 혼전 동거 중인 신혼집을 공개하는 등 결혼 준비 과정을 공유하며 대중과 소통하고 있다.한편 예비 신랑인 문원은 과거 이혼의 아픔을 겪었으며 슬하에 딸을 한 명 두고 있다.강경민 기자