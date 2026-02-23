정동원, 오늘 해병대 입대…“오랜 시간 품어온 뜻”

이미지 확대 정동원.

가수 정동원이 국방의 의무를 다하기 위해 잠시 팬들 곁을 떠난다.소속사 쇼플레이엔터테인먼트에 따르면 23일 정동원은 해병대 교육훈련단에 입소한다. 그는 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월간 복무할 예정이다.쇼플레이는 “정동원 군이 오랜 시간 품어온 뜻에 따른 결정”이라며 “건강하게 국방의 의무를 마치고 더욱 성숙한 모습으로 여러분 곁에 돌아올 수 있도록 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 전했다. 현장 혼잡을 방지하기 위해 별도의 공식 행사는 진행하지 않는 것으로 알려졌다.정동원은 2019년 가요계에 데뷔한 이후 2020년 TV조선 트로트 서바이벌 프로그램 ‘내일은 미스터트롯’에서 최종 5위에 오르며 전 국민적인 사랑을 받았다. 어린 나이임에도 깊은 감성과 뛰어난 가창력을 선보이며 ‘국민 손자’라는 타이틀을 얻었다.그는 지난 5일 리메이크 미니 앨범 ‘소품집 Vol.2’를 발매했다. 이어 지난 13일에는 경기 고양 킨텍스에서 단독 팬 콘서트를 개최해 입대 전 직접 작별 인사를 건넸다.강경민 기자