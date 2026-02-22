“만지작거리는 듯” 카리나와 ‘스킨십’ 포착된 남배우, 누구?

이미지 확대 배우 김도훈과 에스파 카리나(오른쪽)가 19일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단 시즌2’ 제작발표회에서 미소를 짓고 있다. 2026.2.19 뉴스1

이미지 확대 가비(왼쪽 위 부터 시계방향)와 혜리, 카리나, 존박, 김도훈, 이용진이 19일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 예능 ‘미스터리 수사단 시즌2’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.19 뉴스1

배우 김도훈이 예능 제작발표회 도중 그룹 에스파 멤버 카리나와 스킨십을 했다는 의혹에 대해 직접 해명했다.21일 김도훈은 팬 소통 플랫폼을 통해 “카리나 손대지 마”라는 한 팬의 메시지에 “손을 댄 적은 없고, 내 손가락을 긁은 적은 있다. 가려웠거든”이라고 응답했다.이는 지난 19일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 새 예능 ‘미스터리 수사단2’ 제작발표회에서 불거진 의혹에 해명한 것으로 보인다.당시 김도훈과 카리나를 비롯한 출연진은 단체 사진을 찍기 위해 함께 포즈를 취했다. 이 과정에서 출연자들은 손을 맞잡았고 김도훈이 카리나의 손을 만지작거리는 듯 보이는 모습이 공개됐다.이를 두고 일부 팬들이 두 사람의 열애 의혹을 제기한 상황이다.앞서 김도훈은 배우 김유정과의 열애설에 휩싸인 바 있다. 당시 김도훈과 김유정 소속사는 나란히 두 사람이 동료 사이라고 부인했다.한편 ‘미스터리 수사단2’는 과학적으로 설명하기 어려운 사건들을 추적하는 어드벤처 추리 예능으로 오는 27일 공개된다.온라인뉴스부