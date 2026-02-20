‘왕사남’ 특별출연 안재홍, 현장 깨알 인증샷 공개

이미지 확대 사진=안재홍 인스타그램 캡처

배우 안재홍이 영화 ‘왕과 사는 남자’ 특별출연 비하인드 사진을 공개했다.안재홍은 19일 자신의 인스타그램에 “왕과 사는 남자”라는 짧은 문구와 함께 촬영 현장에서 찍은 사진을 게재했다.공개된 사진에는 장항준 감독을 비롯해 배우 유해진, 유지태와 나란히 선 안재홍의 모습이 담겼다. 네 사람은 어깨를 맞댄 채 다정한 포즈를 취하며 현장의 화기애애한 분위기를 그대로 전했다. 특히 장항준 감독은 ‘눈물자국 없는 말티즈’라는 별명다운 특유의 밝은 표정으로 시선을 사로잡았다.한편 ‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포를 배경으로 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품이다.안재홍은 장항준 감독의 전작 ‘리바운드’에서 주연을 맡은 인연으로 이번 작품에 특별출연했다.영화는 지난 4일 개봉 이후 개봉 15일째인 18일 누적 관객 400만명을 돌파하며 흥행을 이어가고 있다.강경민 기자