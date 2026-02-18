블랙핑크 로제, 오픈카 타고 ‘영앤리치’ 일상

이미지 확대 사진=로제 인스타그램 캡처

블랙핑크 멤버 로제가 ‘영 앤 리치’ 일상을 공개했다.로제는 지난 15일 자신의 인스타그램에 특별한 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 그는 선명한 핫핑크 컬러의 클래식 오픈카에 앉아 여유롭게 도심을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 한쪽 팔을 차문에 기대고 선글라스를 머리 위로 올린 채 사탕을 입에 물고 시크한 표정을 짓고 있다.로제는 연한 핑크톤의 미니 드레스를 착용하고 있다. 어깨가 드러난 미니 드레스는 슬림한 몸매 라인과 각선미를 돋보이게 한다.클래식카의 레트로 감성과 로제의 럭셔리한 스타일이 조화를 이루며 ‘영 앤 리치’의 일상을 완성했다.한편 로제가 속한 블랙핑크는 오는 27일 세 번째 미니 앨범 ‘DEADLINE’ 발매를 공식 발표했다.강경민 기자