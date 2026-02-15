“대마초 P씨로 오해 받아…2년 간 활동 못 해” 배우 박상면 심경 토로

이미지 확대 사진=‘김주하의 데이앤나잇’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 박상면이 과거 대마초 관련 루머로 인해 겪었던 피해 사실을 털어놨다.박상면은 지난 14일 오후 방영된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에 출연해 드라마 ‘제빵왕 김탁구’에 출연했던 당시 상황을 전했다.‘제빵왕 김탁구’는 최고 시청률 50%를 넘겼을 정도로 폭발적인 인기를 누렸다. 박상면은 “해당 드라마로 시상식 연기상 후보에 올랐다고 연락을 받았다. 그런데 그 시점에 갑자기 지라시가 돌았다. 배우 P씨가 대마초를 피운 혐의를 받고 있다는 내용이었다”고 밝혔다.그는 이어 “(P씨가) 나와 출연작이 비슷하더라. 가만히 있다 보니까 생각보다 상황이 심각해졌다. 실명이 나온 게 아니었는데 방송국에선 배우 P씨가 나라고 생각했다”고 설명했다.또 “이름이 나오지도 않았는데 내가 대마초를 안 했다고 하는 것도 이상하지 않나. 조연상 후보에 올라갔다가 결국 후보에서 제외됐다고 연락이 왔다. 온라인에선 대마초 P씨가 이미 나였다”고 덧붙였다.박상면은 “1~2년 후에 뒤늦게 P씨 정체가 밝혀졌는데 때는 늦었다. 2년간 작품을 못 했다”고 전했다. ‘지금은 괜찮냐’는 물음에는 “다행히 난 빨리 푼다. 내 장점이 깊게 생각 안 하는 것”이라고 답했다.한편 박상면은 1993년 뮤지컬 ‘아가씨와 건달들’로 데뷔했고, 1997년 영화 ‘넘버3’에서 재떨이 역을 맡으며 본격적으로 얼굴을 알렸다. 이후 ‘왕초’, ‘조폭 마누라’, ‘주유소 습격사건2’ 등 당대 인기 작품들에 연이어 출연하며 입지를 다졌고, 특히 MBC 시트콤 ‘세 친구’로 큰 인기를 끌었다.온라인뉴스부