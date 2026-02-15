47살 장동민이 받은 이 시술 “귀·코·눈 뚫고 당겨…너무 아파”

이미지 확대 사진=‘꼰대희’ 채널 캡처

개그맨 장동민이 실리프팅 시술 후 고통을 호소했다.장동민은 14일 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 나와 김대희·신봉선과 함께 과거 ‘개그콘서트’에서 선보였던 코너 ‘대화가 필요해’를 다시 한번 연기했다.그는 신봉선 요청에 따라 얼굴을 찡그리며 연기하다가 갑작스럽게 안면 통증을 호소했다.장동민은 “입이 안 벌어진다. 아프다”고 했으며, 다시 연기를 이어가다가 또 한 번 통증을 호소했다. 이에 김대희는 “실리프팅이 뭔데 그렇게 아파하냐”고 물었다.그는 “귀 쪽을 뚫었고 코와 눈 주변을 뚫어서 실로 쭉쭉 잡아당겼다”고 설명했다.신봉선은 “마취 안 했냐”고 걱정했고, 장동민은 “마취가 어디 있느냐. 필요 없다. 바둑을 딱딱 두면서 다 쑤셔 넣었다”고 허세를 부려 주변의 웃음을 자아냈다.온라인뉴스부