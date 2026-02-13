박보검, “밀라노 바이브”…해외에서도 쉬지 않는 비주얼

이미지 확대 사진=박보검 인스타그램 캡처

배우 박보검이 이탈리아 밀라노에서 근황을 전했다.그는 13일 자신의 인스타그램에 “밀라노, 나의 바이브”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.‘2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽’이 열리는 도시 한복판에서 편안한 여행객의 모습이 사진에 담겼다.공개된 사진 속 박보검은 트레이닝복 차림으로 러닝에 나선 모습이다. 경기장 인근 도심을 배경으로 캐주얼한 운동복을 입 모습에서 자연스러운 매력이 묻어난다.또 다른 사진에서는 청바지에 가죽 재킷을 매치한 캐주얼 스타일에 선글라스를 끼고 여유롭게 도시를 즐기는 모습이다.상반된 두 패션이지만 ‘패션의 완성은 얼굴’이라는 말처럼 그의 빛나는 비주얼이 눈길을 사로잡는다.그는 앞서 7일(현지시간) 밀라노에서 열린 올림픽 공식 타임키퍼 브랜드 오메가의 행사에 참석했다. 행사장에서는 단정한 수트 차림으로 등장해 현장 취재진과 팬들의 플래시 세례를 받았다.한편 박보검은 방영 중인 tvN 예능 ‘보검 매직컬’에 출연 중이다. 또 영화 ‘몽유도원도’가 개봉을 앞두고 있다.강경민 기자