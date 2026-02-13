메뉴
전소연, 테리우스 머리 찰떡 소화…‘멋쁨’의 정석

강경민 기자
수정 2026-02-13 14:23
입력 2026-02-13 14:23
사진=전소연 인스타그램 캡처
그룹 아이들 전소연이 ‘멋쁨’(멋짐+예쁨)의 정석을 보여줬다.

전소연은 지난 12일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 통이 넓은 팬츠에 민소매 크롭 티셔츠를 매치하고, 그 위에 베스트를 걸친 톰보이 스타일을 선보였다. 화이트 톤으로 통일한 의상에 가방으로 포인트를 더해 전체적인 균형을 맞췄다.

그는 카메라를 응시한 채 시크한 표정으로 다양한 포즈를 취하며 무대 위에서와 같은 카리스마 넘치는 매력을 보여줬다.

특히 이른바 ‘테리우스 머리’로 불리는 레이어드 컷 웨이브 단발 헤어스타일이 눈길을 끌었다. 자연스럽게 흐르는 웨이브가 더해지며 멋짐과 예쁨을 동시에 보여주고 있다.

한편 전소연은 그룹 아이들의 리더이자 프로듀서로 활동 중이다. 최근에는 기안84의 유튜브 채널 ‘인생84’에 출연해 근황을 전하며 기안84와 듀엣 무대를 선보여 화제가 됐다.



사진=전소연 인스타그램 캡처
강경민 기자
