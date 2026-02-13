메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

왕관 쓴 로제, ‘공주님’ 그 자체…“세계 1위 미녀”의 미모

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강경민 기자
수정 2026-02-13 10:24
입력 2026-02-13 10:24
이미지 확대
사진=로제 인스타그램 캡처
사진=로제 인스타그램 캡처


블랙핑크 로제가 생일을 맞아 근황을 전했다.

로제는 13일 자신의 인스타그램에 “마침내 20대의 마지막 챕터(finally, at the last chapter of my 20’s.)”라는 글과 함께 29살 생일을 맞아 여러 장의 사진을 공개했다.

로제는 생일을 기념해 왕관을 쓰고 지인들에게 둘러싸여 생일을 만끽하고 있다.

공개된 사진에서 그는 검은색 튜브톱 미니 드레스를 입고 대형 장미를 품에 안은 채 포즈를 취하고 있다. 그는 슬림한 몸매와 미모를 자랑하며 특유의 고급스러운 분위기를 뽐내고 있다.

한편 로제는 최근 해외 매체와 글로벌 팬 투표 등을 통해 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위’로 선정됐다는 소식이 전해지며 화제를 모은 바 있다. 이에 관해 로제는 한 패션 매거진과의 인터뷰에서 “너무 창피한데요. 저 이거 좀 이해가 안 가요”라며 “말이 안 되지만 너무 감사하다”고 말하기도 했다.

로제가 속한 블랙핑크는 오는 27일 세 번째 미니앨범 ‘데드라인’(DEADLINE)으로 컴백한다.



이미지 확대
사진=로제 인스타그램 캡처
사진=로제 인스타그램 캡처


강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
로제의 현재 나이는?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기