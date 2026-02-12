최미나수 만난 홍진경…“작작하세요” 말하더니 앞에선 고개 숙였다

이미지 확대 사진=홍진경 인스타그램 캡처

넷플릭스 연애 리얼리티 ‘솔로지옥5’의 MC 홍진경이 출연자 최미나수에게 공개적으로 사과한 모습이 화제다.홍진경은 12일 자신의 인스타그램에 ‘솔로지옥5’ 회식 현장 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 그는 최미나수 앞에서 두 손을 모은 채 고개를 숙이는 듯한 장면이 포착돼 시선을 사로잡았다.앞서 ‘솔로지옥5’에서 최미나수는 적극적이고 직진하는 연애 스타일로 화제의 중심에 섰다. 한 인물을 향한 과감한 표현과 감정 표출이 이어지자 MC들 사이에서도 다양한 반응이 나왔다. 그중 홍진경은 상황을 지켜보던 중 “작작 하세요”라고 말해 이목을 끌었다. 또 “최미나수가 MC들 때문에 화가 많이 나 있을 것 같다”라고 말하기도 했다.이에 홍진경은 종영 후 최미나수 앞에서 장난스럽게 두 손을 모으며 사과의 뜻을 전했고 최미나수도 웃음으로 응하며 훈훈한 마무리를 했다.한편, ‘솔로지옥’은 넷플릭스가 선보인 연애 리얼리티 시리즈로, 낯선 남녀 출연자들이 ‘지옥도’라 불리는 외딴 섬에서 생활하며 사랑을 찾아가는 과정을 담고 있다.온라인뉴스부