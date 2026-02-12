“상장한다더니…” 장영란, 억대 투자 사기 고백

이미지 확대 사진=유튜브 ‘A급 장영란’ 캡처

방송인 장영란이 지인을 믿고 투자했다가 수억 원대 피해를 본 사실을 털어놨다.지난 11일 공개된 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 영상에서 그는 한의사인 남편 한창과 함께 투자 사기를 당한 사연을 공개했다.한창은 장영란이 당한 투자 사기에 대해 언급하며 “대표적으로 회사 상장할 거라고 ‘영란 씨 투자해라’라고 해서 정말 그 사람을 믿었다. 크게 한 장 들어갔는데 돈도 못 받고 상장도 못 했다”고 밝혔다. 여기서 말한 ‘한 장’은 억 단위를 의미하는 표현으로, 피해 규모가 적지 않았음을 짐작하게 한다.장영란은 “원금을 돌려준다 했는데 못 받았다”고 밝혔다. 약속했던 상장은 이뤄지지 않았고, 원금 반환도 지켜지지 않았다.또 한창은 장영란의 선한 성격이 오히려 이용당하는 경우도 있었다고 털어놨다. 그는 “영란 씨가 소상공인 만나면 잘 되라고 소셜미디어에 가게 홍보해주는데 덕분에 잘 됐더니 본인들이 갑이 되더라”라고 전했다.장영란도 공감하며 “오늘은 사진 안 찍는다고 했는데 사람들이 막 찍는다. 이런 게 100개 있는 것 같다”며 선의를 베푼 뒤 돌아온 무례함과 과도한 요구에 대한 피로감을 토로했다.부부가 함께 운영 중인 병원 인테리어 과정에서도 예상치 못한 사건이 벌어졌다. 한창은 “저희 병원도 인테리어 할 때 처음 제안받은 업체보다 2배 비싼 곳이 선정됐는데 그분도 영란 씨 지인이었다”고 밝혔다.그는 “지인이 트렌디하다고 골랐다. 물론 인테리어는 좋았는데 병원 열기 전에 인부들이 (인테리어) 사장이 돈을 안 줬다면서 병원을 점거하고 있더라. 나한테라도 돈을 받겠다고 했는데 그때 힘들었다”고 당시 상황을 전했다.장영란은 평소 “사람을 믿고 사는 게 맞다”는 신념을 밝혀왔지만, 이번 경험을 통해 보다 신중해질 필요성을 절감했다고 덧붙였다.강경민 기자