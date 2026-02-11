[포토] 한지민, 파격 화보 공개... ‘아찔한 뒤태’

이미지 확대 사진=한지민 SNS

배우 한지민이 ‘아찔한 뒤태’ 라인을 뽐내며 파격적인 화보를 공개했다.10일 한지민은 자신의 SNS를 통해 패션 매거진 ‘마리끌레르 코리아(marie claire KOREA)’와 함께한 화보 사진 여러 장을 게재했다.공개된 화보 속 한지민은 그동안의 청순하고 맑은 이미지와는 180도 다른 반전 매력을 선보였다.사진 속 한지민은 과감하게 등을 드러낸 홀터넥 스타일의 의상과 실버 프릴이 돋보이는 드레스를 완벽하게 소화하며 성숙한 여인의 향기를 물씬 풍겼다. 특히 젖은 듯한 헤어 스타일링과 깊은 눈빛은 몽환적이면서도 세련된 화보의 완성도를 높였다.한지민이 출연하는 JTBC 새 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’은 오는 28일 오후 10시 40분 첫 방송된다. 극중 한지민은 ‘더 힐스 호텔’ 구매팀 선임 이의영 역을 맡았다. 이의영은 일에 있어서는 누구보다 야무지고 똑 부러지는 커리어 우먼이지만, 유독 사랑 앞에서는 서툴고 조심스러운 인물이다.이번 작품을 통해 한지민은 성격도 매력도 전혀 다른 두 남자 사이에서 흔들리고 고민하며, 진정한 사랑의 의미를 깨달아가는 과정을 섬세한 감정 연기로 풀어낼 전망이다.온라인뉴스부