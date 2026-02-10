‘유방암 투병’ 박미선, 변한 얼굴에 솔직 심경 “사진 보고 기분 좀 그랬다”

이미지 확대 사진=박미선 인스타그램 캡처

유방암 투병 사실을 고백했던 개그우먼 박미선이 근황을 전했다.박미선은 지난 8일 자신의 인스타그램에 “오랜만에 화장하고 기분 좋아서 사진 찍었는데 나 많이 늙었다”며 “몰랐는데 사진 찍힌 거 보고 기분이 좀 그랬다”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 항암치료로 짧아진 헤어스타일을 하고 환하게 미소 짓고 있다.그는 “자연스러운 노화겠지만, 기분이 좀 그랬는데 그냥 또 툴툴 털어버렸다”며 “건강하면 됐지 뭐”라고 덧붙였다. 그는 건강을 가장 중요한 기준으로 삼으며 긍정적인 태도를 유지하고 있다.박미선의 노화와 건강에 대한 현실적인 반응에 팬들의 공감과 응원이 이어지고 있다. 팬들은 “지금도 충분히 아름답다”, “자연스러운 모습이 더 멋지다”, “건강이 최고다. 늘 응원한다” 등 따뜻한 메시지를 전했다.또 동료 개그우먼 조혜련은 “머리 스타일 너무 좋아! 영국 귀부인 같다”고 애정 어린 댓글을 남기기도 했다.앞서 박미선은 2024년 유방암을 진단 받고 수술 후 항암 치료를 받았다.온라인뉴스부