46세 공효진, 수수한 캐주얼룩…“여전히 20대 같네”

배우 공효진이 특유의 수수한 매력이 담긴 근황을 전했다.그는 지난 9일 자신의 인스타그램에 별다른 설명 없이 사진 2장을 게재했다. 공개된 사진 속 공효진은 한 화보 촬영 현장에서 편안한 캐주얼룩을 입고 자연스럽게 포즈를 취하고 있다.과한 메이크업이나 화려한 의상 없이도 공효진은 그 자체로 완벽한 ‘공블리’의 매력을 드러냈다. 사진 속에서 그는 뒷짐을 진 채 카메라를 응시하며 은은한 미소를 짓고 있다.1980년생으로 올해 46세인 공효진은 20대라고 해도 믿을 만한 동안 외모와 관리된 몸매를 뽐내고 있다.한편 공효진은 1999년 영화 ‘여고괴담2’로 데뷔해 드라마 ‘파스타’, ‘최고의 사랑’, ‘동백꽃 필 무렵’, 영화 ‘미쓰 홍당무’, ‘가장 보통의 연애’ 등에 출연했다. 2022년에는 10세 연하의 가수 케빈 오와 결혼했다.그는 올해 방영을 앞둔 MBC TV 새 드라마 ‘유부녀 킬러’를 통해 시청자들과 만날 준비에 한창이다. 이 작품은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 하며, 낮에는 평범한 주부지만 밤에는 냉혹한 킬러로 변신하는 주인공의 이중생활을 그린다.온라인뉴스부